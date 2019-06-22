Защитник «Предаторс» Пи Кей Суббан стал частью обмена с «Дэвилс».

30-летний хоккеист отправился в Нью-Джерси в обмен на Стивена Сантини и новичка Джереми Дэвиса. Помимо действующих хоккеистов «Нэшвилл» получил 34-й пик драфта-2019 и выбор во втором раунде драфта-2020.

«Мы ценим вклад Пи Кея в беспрецедентные успехи нашей команды в последние три сезона. Но нам пришлось принять деловое решение. Мы поняли, что нужно расчистить место под потолком зарплат для укрепления нападения и наращивания мощи обороны», – заявил генеральный менеджер «Предаторс» Дэвид Пойл.

Суббан – обладатель Норрис Трофи-2013. Но в сезоне-2018/19 он набрал лишь 31 очко в 63 матчах за «Нэшвилл».

24-летний Стивен Сантини провел в НХЛ 114 матчей и набрал 21 очко. Джереми Дэвис подписал с «Нью-Джерси» контракт новичка в апреле.

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