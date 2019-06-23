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Клубы НХЛ выбрали на драфте 28 русских хоккеистов. Это лучший показатель с 2004 года
Вслед за Подколзиным – еще 27 человек.
В НХЛ завершился драфт новичков: состоялись второй и последующие раунды. Всего на драфте было выбрано 28 хоккеистов из России – это лучший результат, начиная с 2004 года.
Второй раунд
36. «Каролина» – в. Петр Кочетков
42. «Миннесота» – н. Владислав Фирстов
45. «Нэшвилл» – н. Егор Афанасьев
48. «Сан-Хосе» – з. Артемий Князев
61. «Нью-Джерси» – з. Никита Охотюк
62. «Сент-Луис» – н. Никита Александров
Третий раунд
70. «Нью-Джерси» – з. Даниил Мисюль
79. «Вегас» – н. Павел Дорофеев
85. «Эдмонтон» – в. Илья Коновалов
88. «Калгари» – н. Илья Николаев
Четвертый раунд
107. «Аризона» – н. Александр Дарьин
108. «Сан-Хосе» – н. Егор Спиридонов
114. «Коламбус» – н. Дмитрий Воронков
115. «Торонто» – н. Михаил Абрамов
117. «Нэшвилл» – з. Семен Чистяков
Пятый раунд
129. «Нью-Джерси» – н. Арсений Грицюк
149. «Миннесота» – н. Матвей Гуськов
152. «Каролина» – н. Кирилл Слепец
154. «Бостон» – н. Роман Бычков
Шестой раунд
164. «Сан-Хосе» – н. Тимур Ибрагимов
165. «Филадельфия» – н. Егор Сердюк
170. «Монреаль» – н. Арсен Хисамутдинов
174. «Аризона» – н. Данил Савунов
Седьмой раунд
190. «Детройт» – н. Кирилл Тютяев
193. «Эдмонтон» – н. Максим Денежкин
198. «Тампа-Бэй» – н. Михаил Шалагин
208. «Сент-Луис» – в. Вадим Жеренко
- В первом раунде «Ванкувером» был выбран Василий Подколзин.
- Рекорд драфта для русских хоккеистов был установлен в 2000 году – клубами были выбраны 42 игрока. На драфте-2003 выбрали 30 хоккеистов из России.
Хьюз – первый номер драфта НХЛ-2019, Подколзин – 10-й