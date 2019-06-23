Клубы НХЛ выбрали на драфте 28 русских хоккеистов. Это лучший показатель с 2004 года

В НХЛ завершился драфт новичков: состоялись второй и последующие раунды. Всего на драфте было выбрано 28 хоккеистов из России – это лучший результат, начиная с 2004 года.

Второй раунд

36. «Каролина» – в. Петр Кочетков

42. «Миннесота» – н. Владислав Фирстов

45. «Нэшвилл» – н. Егор Афанасьев

48. «Сан-Хосе» – з. Артемий Князев

61. «Нью-Джерси» – з. Никита Охотюк

62. «Сент-Луис» – н. Никита Александров

Третий раунд

70. «Нью-Джерси» – з. Даниил Мисюль

79. «Вегас» – н. Павел Дорофеев

85. «Эдмонтон» – в. Илья Коновалов

88. «Калгари» – н. Илья Николаев

Четвертый раунд

107. «Аризона» – н. Александр Дарьин

108. «Сан-Хосе» – н. Егор Спиридонов

114. «Коламбус» – н. Дмитрий Воронков

115. «Торонто» – н. Михаил Абрамов

117. «Нэшвилл» – з. Семен Чистяков

Пятый раунд

129. «Нью-Джерси» – н. Арсений Грицюк

149. «Миннесота» – н. Матвей Гуськов

152. «Каролина» – н. Кирилл Слепец

154. «Бостон» – н. Роман Бычков

Шестой раунд

164. «Сан-Хосе» – н. Тимур Ибрагимов

165. «Филадельфия» – н. Егор Сердюк

170. «Монреаль» – н. Арсен Хисамутдинов

174. «Аризона» – н. Данил Савунов

Седьмой раунд

190. «Детройт» – н. Кирилл Тютяев

193. «Эдмонтон» – н. Максим Денежкин

198. «Тампа-Бэй» – н. Михаил Шалагин

208. «Сент-Луис» – в. Вадим Жеренко

В первом раунде «Ванкувером» был выбран Василий Подколзин.

Рекорд драфта для русских хоккеистов был установлен в 2000 году – клубами были выбраны 42 игрока. На драфте-2003 выбрали 30 хоккеистов из России.

Хьюз – первый номер драфта НХЛ-2019, Подколзин – 10-й

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