Советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Список новых членов опубликован пресс-службой Зала хоккейной славы.

Во вторник в Торонто объявили новых членов Зала хоккейной славы. Традиционные мероприятия, посвященные включению бывших хоккеистов и функционеров, пройдут в Торонто с 15 по 18 ноября.

Помимо Зубова, в 2019 году в Зал славы вошли генеральный менеджер «Питтсбурга», бывший генеральный менеджер «Каролины» Джим Рутерфорд, приводивший «Харрикейнс» к победе в Кубке Стэнли; тренер Джерри Йорк, работающий в Бостонском колледже и являющийся самым успешным действующим тренером в Национальной ассоциации студенческого спорта; трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно; серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в составе сборной Чехословакии Вацлав Недоманский и четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной Канады Хейли Уикенхайзер.

Торжественная церемония включения новых членов состоится 18 ноября.

Зубов выигрывал Кубок Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (1994) и «Далласа» (1999).

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