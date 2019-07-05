«Рейнджерс» взяли Панарина и стали самым русским клубом НХЛ. Но это не делает их топами

В 2018 году на фоне первого за восемь сезонов непопадания в плей-офф легендарная франшиза устроила чистку: за полтора года «Рейнджерс» избавились от таких немолодых ребят, как Рик Нэш, Матс Цуккарелло, Микаэль Грабнер, Коди Маклеон, Давид Деарне.

Вместе с омоложением состава прошла и его русификация. Еще в начале сезона-2017/18 за «Рейнджерс» стабильно выступал только Павел Бучневич, временами появлялся Александр Георгиев, а зимой подкатил Владислав Наместников. Теперь «парни с Бродвея» могут заявить на игру семерых игроков из России и по составу должны претендовать на Кубок Стэнли. На деле же объявлять команду самой русской в лиге рано, а столь мощное межсезонье грозит франшизе лишними дилеммами.

Панарин сорвал куш, «Рейнджерс» – не факт

Два года назад трейд Артемия в «Коламбус» сопровождал шлейф скепсиса: потащит ли Хлебушек без Патрика Кейна? Потащил. И заслужил один из сочнейших контрактов в истории лиги. Кэпхит в 11,64 млн долларов – второй по величине в НХЛ, больше только у Коннора Макдэвида.

В теории «Рейнджерс» могут выставить тройку Панарин – Наместников – Бучневич/Кравцов. Болельщикам из России было бы приятно, но более очевидным и огненным будет сочетание Панарина и Мики Зибанеяда. Оба только что провели шикарный, лучший в карьере сезон в не самых сильных командах и находятся на пике карьеры. Оба быстры, техничны, умеют сыгрываться с разными партнерами. В «Блю Джекетс» Панарину приходилось больше созидать, чем забрасывать самому. Зибанеяд – отличный плеймейкер, с которым Артемий снова сможет класть по 30+ шайб, как в «Чикаго». Справа с ними наверняка опробуют нового финского вундеркинда Каапо Какко. Второй номер последнего драфта – один из редких проспектов, которые уже в 18 лет выглядят готовыми к игре в сильнейшей лиге мира.

Для Артемия переезд в Нью-Йорк – шикарнейший шаг и в игровом, и в финансовом плане. А вот для «Рейнджерс» – большой вопрос. Совершенно очевидно, что 27-летний хоккеист находится на пике карьеры, и в своем лучшем сезоне он набрал 87 очков (18-е место среди бомбардиров).

Сколько еще будет прогрессировать Артемий? Сезон? Два? Как раз через пару лет у собранного на «Мэдисон Сквер Гарден» детского сада истекут контракты новичков. И уже тогда кэпхит постаревшего Панарина может оказаться одним из худших в плане размер/качество.

Остальных новичков ждет фарм

Помимо Панарина в Нью-Йорк переехали 19-летний форвард Виталий Кравцов, 22-летний защитник Егор Рыков и 23-летний вратарь Игорь Шестеркин. Все трое – полноценные дебютанты НХЛ и пока далеко не очевидные игроки основного состава.

Рыков практически неминуемо начнет североамериканскую карьеру в АХЛ и едва ли быстро выберется в основу. Четыре места из шести в защите уже расписаны, пятое наверняка уйдет Адаму Фоксу. Даже в скромном «Сочи» Егор не был защитником первой пары, а в НХЛ у русских его амплуа нет такого же кредита доверия, как у нападающих. Впрочем, контракт Рыкова с «синерубашечниками» предусматривает возможность возвращения в КХЛ по желанию игрока.

Кравцов переезжает в Нью-Йорк в статусе лучшего бомбардира КХЛ среди тинейджеров (21 очко – столько же в 19 лет было у Панарина) и участника Матча звезд. Шансов Виталий получит много. Как и другие юниоры. Проблема в том, что сейчас «Рейнджеров» распирает от молодых хоккеистов, и борьба за место на льду будет кровавой. Важно проявить себя уже в тренировочном лагере, а дальше могут быть американские горки: фарм, подъем из фарма и обратно.

Георгиев и Шестеркин свергнут Короля

В сравнении с другими дебютантами ситуация Шестеркина принципиально иная. Если пылить в фарме и придется, то недолго. В борьбе за роль бэкапа Игорь все же уступает соотечественнику Георгиеву, у которого за плечами полноценный сезон в НХЛ, а Хенрик Лундквист – пока еще первый номер, непререкаемый авторитет и кумир «Мэдисон Сквер Гарден». Но спортивная старость уже не стучится в двери, а проламывает ее топором, как персонаж Джека Николсона из «Сияния».

Чемпионат-2018/19 стал худшим в карьере шведа: он выиграл только 18 матчей из 52. У Георгиева всего на четыре победы меньше в 33 играх плюс лучшая надежность (91,4% сэйвов против 90,7%) и два шатаута, в то время как Хенрик ни разу не сыграл на ноль. Впервые в карьере.

Александр Георгиев сменяет Хенрика Лундквиста при счете 0:5 в матче «Аризона» – «Рейнджерс». За оставшиеся 1,5 периода Георгиев не пропустит ни шайбыGetty Images

«Не удивлюсь, если в предстоящем сезоне Лундквист, несмотря на действующий контракт, «Рейнджерс» покинет, а главным конкурентом Георгиева станет Игорь Шестеркин», – подметил экс-хоккеист сборной России Алексей Житник.

В последнем сезоне все чаще звучали призывы обменять обладателя Везины-2011/12, но мало кому нужен теряющий надежность ветеран с кэпхитом 8,5 млн долларов – сейчас Лундквист ставит перед «Рейнджерс» тот же вопрос, которой через пару лет может поставить Панарин. Контракт шведа истечет в июне 2021 года, когда ему будет 39. Возможно, «синерубашечники» и оставят легенду на скромном жаловании мудрого ментора и подменщика, но спортивные функционеры по ту сторону Атлантики ставят сухой расчет выше пустых сантиментов.

Поэтому перспектива русского дуэта вратарей более чем осязаема. Кстати, болельщики «Рейнджерс» уже ласково прозвали Шестеркина Царем по аналогии с Королем Хенриком. Наследник очевиден.

«Рейнджерс» еще не контендер

Еще одним сильным шагом «рейнджеров» стал трейд защитника Джейкоба Троубы, который набрал 50 очков в прошлом сезоне в составе «Виннипега». Правда, приобрели не самого игрока, а права на него: американец еще не подписал контракт. Согласно инсайдерам, Троуба хочет 8 млн долларов в год – ровно столько места осталось у «рейнджеров» под потолком.

С такими контрактами, как у Троубы и Панарина, «Рейнджерс» обязаны брать Кубок Стэнли в ближайшие пару сезонов, а дальше – новая реконструкция. Поборются ли обновленные «Рейнджерс» за место в плей-офф? Да. Выполнят ли эту задачу? В любом другом дивизионе такую команду можно было бы сразу отправлять в матчи на вылет. Но Столичный дивизион – сильнейший в лиге. Трижды за последние четыре сезона Метрополитан выставлял в плей-офф максимально возможное количество участников – пять. За два последних сезона все семь соперников «Рейнджерс» хоть раз продлили себе сезон. «Коламбус», похоже, можно вычеркивать, остальных – рано. Даже «Нью-Джерси» год назад сильно удивил.

Какко – все-таки не Кросби или Овечкин, которые, кстати, тоже не с первого сезона затащили свои команды в плей-офф. Панарин был лучшим в «Коламбусе», но он не преобразил совершенно мертвую команду: «Блю Джекетс» и перед его трейдом играли в матчах на вылет. Троуба провел первый топовый сезон в карьере, а в плей-офф смотрелся слабо. Георгиев был хорош в роли бэкапа, Шестеркин зажигал в КХЛ, но ни один из них пока не равен праймовому Лундквисту. Пока «рейнджеры» – просто набор хороших игроков с туманными перспективами.

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