Eurosport
Годовалый сын Овечкина посетил матч отца. Кэп «Вашингтона» мило поприветствовал малыша
Мальчика приучают к хоккею с малых лет.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мило поприветствовал годовалого сына, который посетил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».
34-летний Ови на раскатке подъехал к трибуне, где сидела его семья, и с улыбкой постучал по стеклу, привлекая внимание малыша.
- Овечкин женат на Анастасии Шубской – дочери российской актрисы Веры Глаголевой.
- В августе 2018 года у пары родился сын, которого назвали Сергеем.
Кузнецов: «Смотришь на статистику Овечкина и думаешь: «Я что, с Иисусом играю?»
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