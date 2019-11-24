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Годовалый сын Овечкина посетил матч отца. Кэп «Вашингтона» мило поприветствовал малыша

Годовалый сын Овечкина посетил матч отца. Кэп «Вашингтона» мило поприветствовал малыша
Eurosport

22 мин. назад

Мальчика приучают к хоккею с малых лет.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мило поприветствовал годовалого сына, который посетил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

34-летний Ови на раскатке подъехал к трибуне, где сидела его семья, и с улыбкой постучал по стеклу, привлекая внимание малыша.

  • Овечкин женат на Анастасии Шубской – дочери российской актрисы Веры Глаголевой.
  • В августе 2018 года у пары родился сын, которого назвали Сергеем.

Кузнецов: «Смотришь на статистику Овечкина и думаешь: «Я что, с Иисусом играю?»

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