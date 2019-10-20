Рейнджерс
    -
    20:00
    20.10.19
    Мэдисон Сквер Гарден
    Ванкувер
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      Рейнджерс - Ванкувер
      НХЛ - 20 октября 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Рейнджерс – Ванкувер на Eurosport.ru! 20 октября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рейнджерс и Ванкувер и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рейнджерс и Ванкувер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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