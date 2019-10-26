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Ванкувер - Вашингтон
НХЛ - 26 октября 2019
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Ванкувер – Вашингтон на Eurosport.ru! 26 октября 2019 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ванкувер и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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