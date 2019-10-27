Виннипег
    -
    7:00
    27.10.19
    Mosaic Stadium
    Калгари
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Виннипег - Калгари
      НХЛ - 27 октября 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Виннипег – Калгари на Eurosport.ru! 27 октября 2019 года в 07:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виннипег и Калгари и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Виннипег и Калгари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0