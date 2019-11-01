Лас-Вегас
    -
    5:00
    01.11.19
    Ти-Мобайл Арена
    Монреаль
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      Лас-Вегас - Монреаль
      НХЛ - 1 ноября 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лас-Вегас – Монреаль на Eurosport.ru! 1 ноября 2019 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лас-Вегас и Монреаль и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лас-Вегас и Монреаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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