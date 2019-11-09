Эдмонтон
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      Эдмонтон - Нью-Джерси
      НХЛ - 9 ноября 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Эдмонтон – Нью-Джерси на Eurosport.ru! 9 ноября 2019 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эдмонтон и Нью-Джерси и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эдмонтон и Нью-Джерси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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