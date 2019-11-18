Чикаго
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      Чикаго - Баффало
      НХЛ - 18 ноября 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Чикаго – Баффало на Eurosport.ru! 18 ноября 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго и Баффало и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чикаго и Баффало, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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