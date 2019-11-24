Нью-Джерси
    -
    3:00
    24.11.19
    Пруденшал Центр
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      Нью-Джерси - Детройт
      НХЛ - 24 ноября 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нью-Джерси – Детройт на Eurosport.ru! 24 ноября 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Джерси и Детройт и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нью-Джерси и Детройт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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