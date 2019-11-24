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Сан-Хосе - Айлендерс

НХЛ - 24 ноября 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Айлендерс на Eurosport.ru! 24 ноября 2019 года в 06:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе и Айлендерс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сан-Хосе и Айлендерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

