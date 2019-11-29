Миннесота
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      Миннесота - Оттава
      НХЛ - 30 ноября 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Миннесота – Оттава на Eurosport.ru! 30 ноября 2019 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миннесота и Оттава и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Миннесота и Оттава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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