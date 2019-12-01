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Эдмонтон - Ванкувер

НХЛ - 1 декабря 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Эдмонтон – Ванкувер на Eurosport.ru! 1 декабря 2019 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эдмонтон и Ванкувер и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эдмонтон и Ванкувер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

