Чикаго
    -
    4:30
    03.12.19
    Юнайтед Центр
    Сент-Луис
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      Чикаго - Сент-Луис
      НХЛ - 3 декабря 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Чикаго – Сент-Луис на Eurosport.ru! 3 декабря 2019 года в 04:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго и Сент-Луис и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чикаго и Сент-Луис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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