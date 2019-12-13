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Сан-Хосе - Рейнджерс
НХЛ - 13 декабря 2019
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Рейнджерс на Eurosport.ru! 13 декабря 2019 года в 06:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сан-Хосе и Рейнджерс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сан-Хосе и Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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