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Торонто - Баффало

НХЛ - 18 декабря 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Торонто – Баффало на Eurosport.ru! 18 декабря 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торонто и Баффало и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Торонто и Баффало, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

