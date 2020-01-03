Аризона
Завершено
0
4
-
2
0
5:00
03.01.20
Jobing.com Арена
Анахайм
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Аризона - Анахайм
НХЛ - 3 января 2020

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Аризона – Анахайм на Eurosport.ru! 3 января 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аризона и Анахайм и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аризона и Анахайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0