Каролина
    -
    1:00
    06.01.20
    RBC Центр
    Тампа-Бэй
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      Каролина - Тампа-Бэй
      НХЛ - 6 января 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Каролина – Тампа-Бэй на Eurosport.ru! 6 января 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Каролина и Тампа-Бэй и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Каролина и Тампа-Бэй, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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