Колорадо
    -
    5:00
    11.01.20
    Пепси Центр
    Питтсбург
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      Колорадо - Питтсбург
      НХЛ - 11 января 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Колорадо – Питтсбург на Eurosport.ru! 11 января 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колорадо и Питтсбург и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Колорадо и Питтсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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