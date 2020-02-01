Монреаль
    -
    22:00
    01.02.20
    Белл Центр
    Флорида
      НХЛ • Регулярный
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      Монреаль - Флорида
      НХЛ - 1 февраля 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Монреаль – Флорида на Eurosport.ru! 1 февраля 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монреаль и Флорида и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монреаль и Флорида, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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