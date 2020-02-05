Аризона
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    5:00
    05.02.20
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    Эдмонтон
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      Аризона - Эдмонтон
      НХЛ - 5 февраля 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Аризона – Эдмонтон на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аризона и Эдмонтон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аризона и Эдмонтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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