Миннесота
    -
    4:00
    07.02.20
    Иксел Энерджи Центр
    Ванкувер
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Миннесота - Ванкувер
      НХЛ - 7 февраля 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Миннесота – Ванкувер на Eurosport.ru! 7 февраля 2020 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Миннесота и Ванкувер и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Миннесота и Ванкувер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет