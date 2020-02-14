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Оттава - Аризона

НХЛ - 14 февраля 2020

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Оттава – Аризона на Eurosport.ru! 14 февраля 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оттава и Аризона и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Оттава и Аризона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

