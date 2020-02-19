Оттава
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      Оттава - Баффало
      НХЛ - 19 февраля 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Оттава – Баффало на Eurosport.ru! 19 февраля 2020 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оттава и Баффало и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Оттава и Баффало, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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