Эдмонтон
    -
    6:00
    08.03.20
    Rogers Place
    Коламбус
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      Эдмонтон - Коламбус
      НХЛ - 8 марта 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Эдмонтон – Коламбус на Eurosport.ru! 8 марта 2020 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эдмонтон и Коламбус и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эдмонтон и Коламбус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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