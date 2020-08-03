Тампа-Бэй
    -
    23:00
    03.08.20
    Эйр Канада Центр
    Вашингтон
      НХЛ • Восточная конференция
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Тампа-Бэй - Вашингтон
      НХЛ - 3 августа 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Тампа-Бэй – Вашингтон на Eurosport.ru! 3 августа 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тампа-Бэй и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тампа-Бэй и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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