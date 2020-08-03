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Каролина - Рейнджерс

НХЛ - 3 августа 2020

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Каролина – Рейнджерс на Eurosport.ru! 3 августа 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Каролина и Рейнджерс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Каролина и Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

