Аризона
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    21:30
    07.08.20
    Rogers Place
    Нэшвилл
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      Аризона - Нэшвилл
      НХЛ - 7 августа 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Аризона – Нэшвилл на Eurosport.ru! 7 августа 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аризона и Нэшвилл и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аризона и Нэшвилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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