Вашингтон
    -
    22:00
    12.08.20
    Эйр Канада Центр
    Айлендерс
      НХЛ • Первый раунд
      Календарь
      Перед матчем

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      Вашингтон - Айлендерс
      НХЛ - 12 августа 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Вашингтон – Айлендерс на Eurosport.ru! 12 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вашингтон и Айлендерс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вашингтон и Айлендерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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