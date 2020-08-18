Ванкувер
    -
    5:30
    18.08.20
    Rogers Place
    Сент-Луис
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      Ванкувер - Сент-Луис
      НХЛ - 18 августа 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Ванкувер – Сент-Луис на Eurosport.ru! 18 августа 2020 года в 05:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер и Сент-Луис и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ванкувер и Сент-Луис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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