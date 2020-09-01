Колорадо
    -
    4:45
    01.09.20
    Rogers Place
    Даллас
      НХЛ • Второй раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Колорадо - Даллас
      НХЛ - 1 сентября 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Колорадо – Даллас на Eurosport.ru! 1 сентября 2020 года в 04:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Колорадо и Даллас и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Колорадо и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет