Айлендерс
    -
    7:00
    03.09.20
    Эйр Канада Центр
    Филадельфия
      НХЛ • Второй раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Айлендерс - Филадельфия
      НХЛ - 3 сентября 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Айлендерс – Филадельфия на Eurosport.ru! 3 сентября 2020 года в 07:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айлендерс и Филадельфия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Айлендерс и Филадельфия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет