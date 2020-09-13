Даллас
    -
    3:00
    13.09.20
    Rogers Place
    Лас-Вегас
      НХЛ • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Даллас - Лас-Вегас
      НХЛ - 13 сентября 2020

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Даллас – Лас-Вегас на Eurosport.ru! 13 сентября 2020 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Даллас и Лас-Вегас и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Даллас и Лас-Вегас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет