Getty Images

CBS Miami: Панарин склоняется к «Флориде», Бобровский выбирает между «Пантерс» и «Айлендерс»

CBS Miami: Панарин склоняется к «Флориде», Бобровский выбирает между «Пантерс» и «Айлендерс»
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Топовые русские хоккеисты почти определились с новым клубом.

Хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский определились с шорт-листом клубов, где они могут продолжить карьеру.

«Бобровский и Панарин взвешивают все варианты. Слышал, у них очень сильное желание играть вместе. При этом Панарин склоняется к «Флориде», а вот Бобровский разрывается. Говорят, на него имеет огромное влияние Лу Ламорелло [генеральный менеджер «Айлендерс»]. В любом случае, все идет к тому, что они будут в одном из этих клубов», – написал журналист CBS Miami Давид Дворк в твиттере.

  • Панарин и Бобровский играли вместе за «Коламбус».
  • Оба хоккеиста 1 июля станут свободными агентами.

Дацюк и Кучеров не были первыми пиками, но порвали НХЛ. Под каким номером драфтовали русских звезд?

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте