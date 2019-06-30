Хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский определились с шорт-листом клубов, где они могут продолжить карьеру.

«Бобровский и Панарин взвешивают все варианты. Слышал, у них очень сильное желание играть вместе. При этом Панарин склоняется к «Флориде», а вот Бобровский разрывается. Говорят, на него имеет огромное влияние Лу Ламорелло [генеральный менеджер «Айлендерс»]. В любом случае, все идет к тому, что они будут в одном из этих клубов», – написал журналист CBS Miami Давид Дворк в твиттере.

Панарин и Бобровский играли вместе за «Коламбус».

Оба хоккеиста 1 июля станут свободными агентами.

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