«Даллас» выкупил контракт нападающего Валерия Ничушкина.

У 24-летнего хоккеиста был действующий контракт еще на год, который принес бы ему 3,2 млн долларов. По условиям сделки с «Далласом», за расторжение Ничушкин получит треть этой суммы в течение двух следующих сезонов – чуть больше миллиона долларов.

«Даллас» выбрал Ничушкина на драфте-2013 под общим 10 номером. Валерий играл за клуб до 2016-го.

В 2018-м он вернулся в «Даллас» и стал первым в истории НХЛ, кто сыграл больше 50 матчей и не забросил ни одной шайбы.

Со сборной России Ничушкин выиграл бронзу чемпионата мира-2017.

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