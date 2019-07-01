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Панарин отверг 96-миллионный контракт «Коламбуса». Игрок выбирает между «Флоридой» и «Айлендерс»
С сегодняшнего дня Панарин и Бобровский официально считаются свободными агентами.
Российский нападающий Артемий Панарин уйдет из «Коламбуса», сообщил журналист The Athletic Аарон Портцлайн.
По информации Портцлайна, Панарин не принял контрактное предложение «Блю Джекетс». Оффер «Коламбуса» был следующим: восьмилетний контракт на 96 млн долларов, кэпхит – 12 млн.
- Сегодня, 1 июля, Панарин и его партнер по «Коламбусу» Сергей Бобровский стали неограниченно свободными агентами.
- Ранее сообщалось, что Панарин и Бобровский выбирают между двумя клубами НХЛ – «Флоридой» и «Айлендерс».
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