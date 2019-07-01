Клубы НХЛ «Оттава» и «Торонто» совершили обмен игроками.

Как сообщает официальный сайт «Оттавы», состав «Сенаторс» пополнили три хоккеиста: российский защитник Никита Зайцев и нападающие Коннор Браун и Майкл Карконе (оба – Канада).

В обратном направлении проследовали защитники Коди Сеси и Бен Харпур (оба – Канада), канадский нападающий Аарон Лучук, а также выбор в третьем раунде драфта-2020.

Контракт Зайцева с «Оттавой» рассчитан до конца сезона-2023/24, его зарплата составит 4,5 млн долларов.

Никита выступал за «Торонто» с 2016 года.

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