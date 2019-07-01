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Панарин перешел в «Рейнджерс», Бобровский – во «Флориду»

Панарин перешел в «Рейнджерс», Бобровский – во «Флориду»
Eurosport

1 час назад

Ребята больше не будут играть вместе.

Русские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский окончательно определились с вариантами продолжения карьеры после выступлений за «Коламбус».

27-летний Панарин в качестве свободного агента присоединился к «Нью-Йорк Рейнджерс».

30-летний Бобровский будет выступать за «Флориду».

  • «Коламбус» вылетел в полуфинале Восточной конференции от будущего финалиста – «Бостона».
  • «Рейнджерс» и «Флорида» остались за пределами плей-офф Кубка Стэнли.

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