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Панарин перешел в «Рейнджерс», Бобровский – во «Флориду»
Ребята больше не будут играть вместе.
Русские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский окончательно определились с вариантами продолжения карьеры после выступлений за «Коламбус».
27-летний Панарин в качестве свободного агента присоединился к «Нью-Йорк Рейнджерс».
30-летний Бобровский будет выступать за «Флориду».
- «Коламбус» вылетел в полуфинале Восточной конференции от будущего финалиста – «Бостона».
- «Рейнджерс» и «Флорида» остались за пределами плей-офф Кубка Стэнли.
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