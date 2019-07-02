Панарин и Бобровский сорвали джек-пот. В НХЛ 3 крупных русских перехода

Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Всего через 20 минут после открытия рынка появилась новость о том, что Панарин переезжает в крупнейший американский мегаполис. «Коламбус» в отчаянном рывке предложил Артемию восемь лет за сумасшедшие 12 млн в год, а «Колорадо» даже перебил оффер «мундиров» на 500 тысяч за сезон. Форвард предпочел потерять в деньгах, но сделать жизнь вне льда разнообразнее.

Семь лет по 11, 642 млн в год – из русских игроков в НХЛ так много не зарабатывал еще никто. Более того, сейчас во всей лиге больше получает только Коннор Макдэвид, которому «Эдмонтон» ежесезонно отчисляет 12,5 млн.

Плюсы

Не надо привыкать к новым цветам. А еще Артемий стал частью самой русской команды в НХЛ. Помимо него, в составе «рейнджеров» числятся вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, защитник Егор Рыков и нападающие Павел Бучневич, Владислав Наместников и Виталий Кравцов. Возможно, поэтому Хлебушек и отказал «Айлендерс», которые также отправляли к нему сватов.

Минусы

Перестройка «Рейнджерс» идет уже несколько сезонов, и неизвестно, когда она закончится. Из семи запланированных лет ближайшая парочка может оказаться не самой богатой на победы. А еще на лед теперь придется выходить не вместе с Сергеем Бобровским, а против него.

Сергей Бобровский, «Флорида Пантерс»

Переход Бобровского во «Флориду» созрел еще весной. «Пантерам» нужен был кто-то вместо нестабильного Джеймса Раймера и теперь уже завершившего карьеру Роберто Луонго. Примерно тогда же Сергей окончательно определился с уходом из «Блю Джекетс».

Здесь тоже не обошлось без рекорда, только теперь локального. Вратарь выбил самый крупный в истории «Пантерс» контракт – 10 млн за сезон на семь лет. Предыдущий лидер тоже был из России: Павел Буре заработал в общей сложности 50 млн. Боб сорвал джек-пот: к прошлогодней годовой зарплате он прибавил 2,5 млн.

Плюсы

Сергей наконец-то избавился от токсичной обстановки – с Ярмо Кекялайненом и Джоном Тортореллой ему в последнее время было некомфортно. Выступать в одном из самых солнечных штатов – одно удовольствие. Да и конкуренции никакой: еще одного топ-вратаря «Флорида» позволить себе не может.

Минусы

«Пантер» тоже сложно назвать серьезными претендентами на Кубок Стэнли в ближайшие годы. Вариант с «Айлендерс» под руководством Барри Тротца в этом плане был перспективнее. А так Бобровский рискует провести всю карьеру на уровне первых раундов плей-офф. Впрочем, примеры «Вегаса» и «Сент-Луиса» показывают: в НХЛ возможно все.

Никита Зайцев, «Оттава Сенаторс»

Зайцев не был свободным агентом – более того, в его контракте с «Торонто» имелся пункт, запрещающий обмен. Защитник добровольно от него отказался, чтобы перейти в «Оттаву» вместе с Коннором Брауном и Майклом Карконом в обмен на Коди Сеси, Бена Харпура и Аарона Лачака. «Мэйпл Лифс» нужна перестройка оборонительной линии, и «кленовые» ее делают. А через несколько часов после обмена «Сенаторс» подобрали у них Тайлера Энниса.

Плюсы

В «Оттаве» Зайцев может стать одним из ключевых игроков, ведь Эрика Карлссона там давно нет. В «Торонто» Майк Бэбкок заглушил атакующие способности Никиты и вообще не выпускал на большинство. Если у Ди Джея Смита на него другие планы, это может пойти на пользу и клубу, и игроку, и сборной России.

Минусы

«Сенаторс» в прошлом сезоне стали последними. Даже без мотивации получить первый драфт-пик, который они ранее отдали «Эвеланш». Теперь выиграть золото ЧМ Зайцеву будет намного проще, чем Кубок Стэнли.

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