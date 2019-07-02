Getty Images

Варламов перешел в «Айлендерс»

Варламов перешел в «Айлендерс»
ТАСС

1 час назад

Теперь Семен будет делить один город с Панариным.

Российский голкипер Семен Варламов заключил четырехлетний контракт с «Айлендерс».

Сумма сделки не разглашается, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.

По информации Puckprose, Семен будет зарабатывать 5 млн долларов.

Контракт 31-летнего россиянина с «Колорадо», за который он выступал с 2011 года, истек 1 июля.

  • В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Варламов принял участие в 49 матчах, в среднем пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков.
  • В России Варламов играл за ярославский «Локомотив». В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года, а также серебряным призером мирового первенства-2010.

Панарин – самый дорогой русский, Бобровский заработает больше Буре. Главное о топ-переходах НХЛ

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте