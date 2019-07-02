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Варламов перешел в «Айлендерс»
Теперь Семен будет делить один город с Панариным.
Российский голкипер Семен Варламов заключил четырехлетний контракт с «Айлендерс».
Сумма сделки не разглашается, сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.
По информации Puckprose, Семен будет зарабатывать 5 млн долларов.
Контракт 31-летнего россиянина с «Колорадо», за который он выступал с 2011 года, истек 1 июля.
- В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Варламов принял участие в 49 матчах, в среднем пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков.
- В России Варламов играл за ярославский «Локомотив». В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года, а также серебряным призером мирового первенства-2010.
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