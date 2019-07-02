Русский новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин выбрал игровой номер, с которым будет выступать в новом клубе.

В раздевалке для 27-летнего хоккеиста повесили две сетки с номерами 27 и 10. Панарин подошел к тому свитеру, который висел справа – за «Рейнджерс» он будет забивать с десяткой на спине.

Артемий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» из «Коламбуса» на правах свободного агента.

Общая сумма его контракта – 72 миллиона евро.

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