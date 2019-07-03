Защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал о знакомстве с певцом Филиппом Киркоровым, при котором также присутствовал голкипер Андрей Василевский.

«Он стоял, и все звезды к нему подходили. Прям очередь выстроилась, чтобы с Филом сфоткаться. Он такой нарядный, красивый. Мы тоже подошли. Кто-то сказал, что мы – хоккеисты. Киркоров обрадовался и детей своих позвал: «Вот ваши кумиры!» Его ребенку семь лет, Филипп думает его отдать в хоккей в Майами. Спросил контакт, к кому обратиться. Мы дали нужный телефон. Андрей Марков в «Монреале» как-то ставил Аллу Пугачеву. Мы качались в зале под «Миллион алых роз». Но это не перед игрой точно», – цитирует 21-летнего Сергачева Sport24, ссылаясь на другое русское медиа.

В марте Мартин Киркоров прошел отбор в московский филиал академии «Барселоны».

Филипп Киркоров – народный артист Российской Федерации (2008), народный артист Украины (2008), народный артист Молдавии (2018).

Директор академии «Барсы»: «Сын Киркорова – один из тех, у кого горят глаза»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android