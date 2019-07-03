Getty Images
40 млн долларов из 81,5 за первые три года. Детали контракта Панарина
Солидный контракт Хлебушка.
Стали известны детали контракта вингера Артемия Панарина с «Рейнджерс».
Форвард получит за 7 лет 81,5 млн долларов, из которых 40 млн – в первые три года. 74,5 млн – подписной бонус. В соглашении прописан полный запрет за обмен Панарина, сообщает «Чемпионат».
- Артемий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» на правах свободного агента.
- Последние два сезона Панарин провел в «Коламбусе».
Панарин – самый дорогой русский, Бобровский заработает больше Буре. Главное о топ-переходах НХЛ
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте