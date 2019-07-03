Стали известны детали контракта вингера Артемия Панарина с «Рейнджерс».

Форвард получит за 7 лет 81,5 млн долларов, из которых 40 млн – в первые три года. 74,5 млн – подписной бонус. В соглашении прописан полный запрет за обмен Панарина, сообщает «Чемпионат».

Артемий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» на правах свободного агента.

Последние два сезона Панарин провел в «Коламбусе».

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