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40 млн долларов из 81,5 за первые три года. Детали контракта Панарина

40 млн долларов из 81,5 за первые три года. Детали контракта Панарина
Eurosport

1 час назад

Солидный контракт Хлебушка.

Стали известны детали контракта вингера Артемия Панарина с «Рейнджерс».

Форвард получит за 7 лет 81,5 млн долларов, из которых 40 млн – в первые три года. 74,5 млн – подписной бонус. В соглашении прописан полный запрет за обмен Панарина, сообщает «Чемпионат».

  • Артемий перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» на правах свободного агента.
  • Последние два сезона Панарин провел в «Коламбусе».

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