Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему выбрал клуб из Нью-Йорка.

«Я мечтал играть за «Рейнджерс». Это команда из «Оригинальной шестерки». Мое сердце всегда было здесь. Я дома. Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке. С нетерпением жду первой игры. Очень жаль, что сезон начнется не скоро», – цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Артемий перешел в «Рейнджерс» на правах свободного агента.

Последние два сезона Панарин провел в «Коламбусе».

Панарин – самый дорогой русский, Бобровский заработает больше Буре. Главное о топ-переходах НХЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android