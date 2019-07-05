Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парайко прибыл с завоеванным Кубком Стэнли к себе на родину, в канадский Сент-Альберт.

26-летний хоккеист отпраздновал взятие трофея в кругу семьи и напоил из Кубка Стэнли деда – заядлого хоккейного болельщика, который поддерживает Колтона с начала карьеры.

Парайко имеет украинские корни.

«Сент-Луис» завоевал трофей впервые в истории, в финальной серии переиграв «Бостон».

В прошлое межсезонье нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сварил в Кубке Стэнли пельмени.

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