Суббан и Вонн надели на День независимости купальники с флагом США. Пи Кей еще и прыгнул в бассейн
Пи Кей на позировании для фото не остановился.
Хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан и олимпийская чемпионка в горных лыжах Линдси Вонн оригинально отметили День независимости США.
Спортсмены надели женские купальники в цвет американского флага. Если Линдси просто позировала, то Пи Кей, представляющий Канаду, после небольшо эмоционального спича прыгнул в купальнике в бассейн.
- 22 июня Суббан был обменян в «Нью-Джерси» из «Нэшвилла» на защитников Стивена Сантини, Джереми Дэвиса, а также на два драфт-пика второго раунда 2019 и 2020 годов.
- Вонн завершила карьеру после ЧМ-2019.
Обворожительная Вонн снялась в откровенной фотосессии Sports Illustrated
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