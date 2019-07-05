Хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан и олимпийская чемпионка в горных лыжах Линдси Вонн оригинально отметили День независимости США.

Спортсмены надели женские купальники в цвет американского флага. Если Линдси просто позировала, то Пи Кей, представляющий Канаду, после небольшо эмоционального спича прыгнул в купальнике в бассейн.

22 июня Суббан был обменян в «Нью-Джерси» из «Нэшвилла» на защитников Стивена Сантини, Джереми Дэвиса, а также на два драфт-пика второго раунда 2019 и 2020 годов.

Вонн завершила карьеру после ЧМ-2019.

Обворожительная Вонн снялась в откровенной фотосессии Sports Illustrated

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