Нападающий «Каролины» Андрей Свечников заявил, что предпочитает русскому языку английский.

«Уехать в 16 лет в USHL – лучший вариант для меня. Я подготовился к драфту, выучил английский, жизнь и заокеанскую культуру. В отпуске мне тяжеловато разговаривать на русском. Даже сейчас давать интервью непросто. Целый год разговариваешь на английском – сложно перестраиваться потом», – цитирует 19-летнего Свечникова «Спорт-Экспресс».

30 июня 2018 года Андрей подписал с «Каролиной» трехлетний контракт.

В сезоне-2018/19 «Каролина» уступила «Бостону» в финале Восточной конференции.

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