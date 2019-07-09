Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин начал подготовку к новому сезону в НХЛ, даже несмотря на отпуск в Италии.

Капитан «столичных» уже работает над выносливостью, бегая по итальянским просторам, что следует из видео инстаграм-аккаунта RMNB.

Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли-2017/18. В сезоне-2018/19 «Вашингтон» уже в первом раунде плей-офф уступил в семи матчах «Каролине».

Александр съездил на ЧМ-2019, где в составе сборной России взял бронзу.

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